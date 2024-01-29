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"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа" Кедми

"Путин ошибся, поругавшись с Израилем. Теперь его ждет катастрофа" Кедми

План президента России Владимира Путина по обретению партнеров в лице ближневосточных мусульманских стран, с целью образования коалиции против коллективного Запада может полностью провалиться, и в случае, если ситуация начнет развиваться в неблагоприятном для России ключе, Владимира Путина ждет самая настоящая геополитическая катастрофа.

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Комментарии
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николай андрейкин
Возомнили о себе очень много.
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14 час.
Владимир Городецкий
Даже не представляют, как ! Перечень, навскидку,: поляки (уже сидели в Кремле), наполеонцы, гитлеровцы! Теперь англосакцы ! Закономерность, однако!
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13 час.
ВГ
Владимир Городецкий
Ребята делают деньги на политике!!! Флаг им в руки!
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13 час.

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