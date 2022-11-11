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Леброн Джеймс избежал разрыва, но пропустит матч против «Кингз» из-за растяжения отводящей мышцы бедра

МРТ не выявила у форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса разрыв в паховой области, сообщает ESPN.com. Игроку диагностировали растяжение левой отводящей мышцы бедра.

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