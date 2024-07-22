Ракеты Patriot, произведенные в Японии для Украины, «выдохлись» после предупреждения России? Отчет обвиняет Boeing

Фото: cerebral-overload.com Агентство Reuters со ссылкой на четыре неизвестных источника сообщило, что нехватка важнейшего компонента Boeing задерживает реализацию американского предложения об использовании японских заводов для увеличения производства ракет ПВО Patriot.
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