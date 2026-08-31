Take-Two Tumbles Most In Months As BofA Calls Grand Theft Auto Reveal "Impressive, But Unlikely To Surprise" Take-Two Interactive shares plunged the most in nearly seven months on Monday as investors weighed a series of "Grand Theft Auto VI" leaks in recent weeks ahead of the Nov.
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