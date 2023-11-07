Эксперт рассказала о системах для минимизации спама

Программист-исследователь команды машинного обучения почты Mail.ru Мария Анисимова 7 ноября рассказала, что почтовым сервисам удается минимизировать получение нежелательных писем пользователями благодаря развитию технологий машинного обучения — ML-моделям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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