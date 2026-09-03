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Белые вещи после стирки становятся серыми. Вот где мы ошибаемся

Белые футболки и полотенца могут постепенно сереть, даже если после каждой стирки выглядят чистыми. Причина часто скрывается не в качестве ткани и даже не в стиральной машине, а в нескольких привычных действиях.

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