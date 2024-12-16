Журналисты New York Times заявили, что конфликт России и Украины находится в финальной стадии. «Сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо», — отмечается в материале.
NYT: В конфликте на Украине началась финальная фаза
Комментарии
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Silver Kont
Какое прекращение огня? Подбросить бандерлогам побольше "подарков", чтобы вспомнили, как скакали на майдане - "хто не скаче, тот москаль"... Согреются, поскачут, и дальше х...й сосать у пиндосов...
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20 час.
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