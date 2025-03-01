❗️Администрация Трампа прекращает финансирование конфликта на Украине, поскольку в приоритете – мирные переговоры — пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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❗️Администрация Трампа прекращает финансирование конфликта на Украине, поскольку в приоритете – мирные переговоры — пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
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