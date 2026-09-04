В РСПП предложили страховать бизнес от воздушных атак

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что необходимо скорректировать нормативную базу в отношении мер защиты предприятий от БПЛА, чтобы частные охранные предприятия могли применять антидроны с боевым зарядом.
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