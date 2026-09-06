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Джеймс после 1:2 с «Арсеналом»: «Челси» хорошо начал игру, проявил характер, когда уступал в счете. Мы адаптируемся к требованиям Алонсо, нам нужно время»

Капитан «Челси» Рис Джеймс прокомментировал поражение от « Арсенала » (1:2) в гостевом матче 3-го тура АПЛ .

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