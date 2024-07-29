Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Устрицы по 6 евро, моцарелла по 1 евро, вино по 3,5 евро: Овсянникова похвастала сытой жизнью в Европе

Устрицы по 6 евро, моцарелла по 1 евро, вино по 3,5 евро: Овсянникова похвастала сытой жизнью в Европе

Скандально прославившаяся выходкой против СВО в прямом эфире Первого канала, его бывшая редакторка Марина Овсянникова похвасталась в соцсети жизнью в Европе, куда она уехала с дочерью после того, как в России на нее завели уголовное дело о военных фейках.

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