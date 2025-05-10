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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев вспомнил, как Кросби позвал его на рыбалку: «Я не лучший рыбак, Сидни на порядок лучше. Ему важно, кто больше поймает, у кого больше будет рыба»

Пономарев вспомнил, как Кросби позвал его на рыбалку: «Я не лучший рыбак, Сидни на порядок лучше. Ему важно, кто больше поймает, у кого больше будет рыба»

– Есть ли у вас какая-то история с Кросби или Малкиным, которая запомнилась? – Я ездил прошлым летом в Галифакс тренироваться с Кросби и Маккинноном.

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