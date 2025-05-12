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Как же нужен нам королевский шут!

Как же нужен нам королевский шут!

Я  ещё в  начале СВО (и  даже раньше)  говорила, что нам  нужно  завести "королевского шута", то есть такого  специального  полуофициального  человечка,  который  в  полуофициальных  источниках  будет, ничего не доказывая и не оправдываясь, просто рубить в глаза нашим заклятым партнёрам и  их укропским  шавкам правду-матку, а  заодно  и  добрых  русских  людей  радовать, ибо от  слов  и интонаций  некоторых  наших официальных  лиц добрые  русские  люди  впадают  в  уныние  и  начинают  думать о  сливах  и договорняках.

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Комментарии
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Юрий Белов
👍👍👍💯‼️‼️ пора прекращать дипломатические ужимки и реверансы - а резать правду-матку в полный рост !
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8 час.
Владимир Соловьев
СОЛОВЬЁВ ПРЕДОСТАВИТ ТАКИХ СКОЛЬКО УГОДНО И ГД НЕ ПОДКАЧАЕТ, ХОТЯ БЫ МИЛОНОВА И ЕМУ ПОДОБНЫХ &quot;ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ&quot; НАУК!
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7 час.
b
brukhasin
А Соловьев кто?
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4 час.
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