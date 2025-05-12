Я ещё в начале СВО (и даже раньше) говорила, что нам нужно завести "королевского шута", то есть такого специального полуофициального человечка, который в полуофициальных источниках будет, ничего не доказывая и не оправдываясь, просто рубить в глаза нашим заклятым партнёрам и их укропским шавкам правду-матку, а заодно и добрых русских людей радовать, ибо от слов и интонаций некоторых наших официальных лиц добрые русские люди впадают в уныние и начинают думать о сливах и договорняках.
Как же нужен нам королевский шут!
Комментарии
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Юрий Белов
👍👍👍💯‼️‼️ пора прекращать дипломатические ужимки и реверансы - а резать правду-матку в полный рост !
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8 час.
Владимир Соловьев
СОЛОВЬЁВ ПРЕДОСТАВИТ ТАКИХ СКОЛЬКО УГОДНО И ГД НЕ ПОДКАЧАЕТ, ХОТЯ БЫ МИЛОНОВА И ЕМУ ПОДОБНЫХ "ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ" НАУК!
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7 час.
b
brukhasin
А Соловьев кто?
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4 час.
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