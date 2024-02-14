В первый месяц обучения принято 50 слушателей.Ростех начал профессиональную подготовку специалистов беспилотной авиации на базе учебного центра компании «РТ-Техприемка», в первый месяц обучения принято 50 слушателей.
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