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Канчельскис об «МЮ»: «Ужасно выглядит. Тен Хаг, что, сумасшедший? Команда на 14-м месте, а он все прячется – клоунада, просто смешно»

– В этом сезоне, да и вообще в последнее время, «Манчестер Юнайтед» выглядит крайне неважно. Согласны с этим? – Ужасно, ужасно он выглядит, с этим сложно не согласиться.

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