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Царьград

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«Торпедо» уступило «ИрАэро» 5:6 в Иркутске в БЕТСИТИ Суперлиге

«Торпедо» уступило «ИрАэро» 5:6 в Иркутске в БЕТСИТИ Суперлиге

Футзальный клуб «Торпедо» потерпел поражение в первом поединке 3 тура БЕТСИТИ Суперлиги. Встреча, прошедшая в Иркутске, завершилась победой «ИрАэро» со счетом 6:5.

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