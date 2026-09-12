«Торпедо» уступило «ИрАэро» 5:6 в Иркутске в БЕТСИТИ Суперлиге

Футзальный клуб «Торпедо» потерпел поражение в первом поединке 3 тура БЕТСИТИ Суперлиги. Встреча, прошедшая в Иркутске, завершилась победой «ИрАэро» со счетом 6:5.
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