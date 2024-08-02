Песков полетит в космос на корабле Илона Маска

"Роскосмос": Российский космонавт Песков отправится на МКС в феврале 2025 Российский космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2025 на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
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