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Царьград

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"Бог есть!": Первые слова Виктора Сухорукова с больничной койки. Легендарный артист прооперирован

"Бог есть!": Первые слова Виктора Сухорукова с больничной койки. Легендарный артист прооперирован

Легендарный русский артист Виктор Сухоруков прооперирован: у него был инфаркт. Уже во время операции выяснилось, что повторный: о первом известный актёр не знал.

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