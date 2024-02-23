"Диспозиция" расскажет о роли белорусской армии в современном мире

Белорусские военные развиваются в направлении, удаляющем страну от войны. К добрососедству наша армия принуждает некоторых соседей прежде всего за счет крепкой двери у границ, которая действительно может громко хлопнуть.
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