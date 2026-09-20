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Царьград

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RTVI: из больниц в России идет массовый отток врачей

RTVI: из больниц в России идет массовый отток врачей

За семь месяцев 2026 года медучреждения и соцслужбы покинули 185,3 тысячи сотрудников — на 19,4 тысячи больше, чем пришли.

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