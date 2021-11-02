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Ледяной дождь и снег в окрестностях Уссурийска прогнозируют синоптики

Ледяной дождь и снег в окрестностях Уссурийска прогнозируют синоптики

В начале следующей недели в Приморье придёт мощный циклон. По данным интерактивного сервиса windy, в окрестностях Уссурийска стоит ожидать мокрого дождя и снега, сообщает ИА UssurMedia.

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