«В интересах многополярного миропорядка»: Путин поздравил африканских лидеров

МОСКВА, 25 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров африканских государств с Днем Африки, подчеркнув приверженность Москвы развитию многопланового сотрудничества с континентом.
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