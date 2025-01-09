"До сих пор не пробовал лавандовый раф и сначала даже обиделся". Блогер Николай Василенко рассказал о популярности и хейте

Блогер и бизнесмен, 55-летний Николай Василенко, который известен как "человек-антидепрессант", дал интервью YouTube-каналу "Александр Соколовский" и рассказал о своём блоге, популярности и хейте, с которым он сталкивается из-за этого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии