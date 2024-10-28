Давно просроченный зиц-председатель исчерпавшей сроки годности Украины Зеленский, пользуясь войной как надежной гарантией своей несменяемости, изо всех сил старается продлить это выгодное для него положение дел.
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