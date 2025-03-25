Суд смягчил наказания фигурантам дела по «Зимней вишне»

В начале марта суд изменил приговор троим осуждённым, которые отбывают наказание в колониях. Так, экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой уменьшили срок запрета работать на руководящих постах на госслужбе – с 12 лет до 2.