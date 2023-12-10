Настоящие пацаны

вот еще одно подтверждение того что Российская молодежь в подавляющем большинстве нормальная,образованная и ни чем не уступает а даже часто превосходит по знаниям Советскую молодежь. на счет кино -это наверное только документальное,а в художественных фильмах должны сниматься свои МОЛОДЫЕ профессионалы этого направления.

елена куприянова

Да где ж найти профессиональных режиссеров, не заточенных на запад. Если и были, а ведь наверняка не просто были,а и сейчас есть, их просто не допускают к экранам - диагноз один - НЕФОРМАТ.