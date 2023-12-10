Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    Удачи хуситам в борьбе со злом!!!Хуситы становятся...
  • Мстислав Водяной
    Можете задать этот вопрос Путину В. В.  ТВ каналы об этом вещают каждый день. До 14.12.2023 время ещё есть.Иноагенты из-за г...
  • Вовладар Даров
    Как бы потом пожалеть не пришлось горячие финские парни!Эстония хочет зап...

Настоящие пацаны

Настоящие пацаны

На естественно-научной олимпиаде по физике, химии и биологии в Бангкоке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дима Качусов
вот еще одно подтверждение того что Российская молодежь в подавляющем большинстве нормальная,образованная и ни чем не уступает а даже часто превосходит по знаниям Советскую молодежь. на счет кино -это наверное только документальное,а в художественных фильмах должны сниматься свои МОЛОДЫЕ профессионалы этого направления.
Ответить
11 час.
елена куприянова
Да где ж найти профессиональных режиссеров, не заточенных на запад. Если и были, а ведь наверняка не просто были,а и сейчас есть, их просто не допускают к экранам - диагноз один - НЕФОРМАТ.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх