Выбор Дензела Вашингтона на роль Ганнибала вызвал расовые споры в Тунисе

Решение выбрать чернокожего актера Дензела Вашингтона на роль знаменитого карфагенского полководца Ганнибала Барка в предстоящем фильме стримингового сервиса Netflix вызвало споры в Тунисе, на родине этого военачальника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии