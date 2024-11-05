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Новосибирским депутатам Госдумы ищут водителей за 977 тысяч рублей

Новосибирским депутатам Госдумы ищут водителей за 977 тысяч рублей

Одним из условий контракта является выполнение поездок на отечественных авто.Депутатам Госдумы от Новосибирской области ищут водителей за 977 тысяч рублей.

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