Новосибирским депутатам Госдумы ищут водителей за 977 тысяч рублей

Одним из условий контракта является выполнение поездок на отечественных авто.Депутатам Госдумы от Новосибирской области ищут водителей за 977 тысяч рублей.
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