«Это хороший лидер». Трамп готов закрыть глаза на главную проблему Эрдогана

Глава МИД Турции Хакан Фидан 25–26 марта совершил свой первый после избрания Дональда Трампа визит в США, нацеливаясь на восстановление отношений и реанимацию участия Анкары в программе производства и поставок новейших истребителей F-35.
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