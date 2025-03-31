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«Это хороший лидер». Трамп готов закрыть глаза на главную проблему Эрдогана

«Это хороший лидер». Трамп готов закрыть глаза на главную проблему Эрдогана

Глава МИД Турции Хакан Фидан 25–26 марта совершил свой первый после избрания Дональда Трампа визит в США, нацеливаясь на восстановление отношений и реанимацию участия Анкары в программе производства и поставок новейших истребителей F-35.

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