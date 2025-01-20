CNN: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни

Global Look Press/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com Избранный глава американской администрации Дональд Трамп поставил перед своими помощниками задачу организовать его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие несколько дней после инаугурации, которая пройдет 20 января.
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