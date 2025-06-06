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Царьград

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"Приносит только плохое": Орбан упрекнул ЕС во вредительстве. Будущее под угрозой

"Приносит только плохое": Орбан упрекнул ЕС во вредительстве. Будущее под угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры ЕС рассматривают конфликт на Украине как "превентивный удар" против России.

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