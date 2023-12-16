Максимальный размер Арктической ипотеки увеличили с шести до девяти миллионов рублей

Правительство решило скорректировать его после предложения, прозвучавшего во время визита Владимира Путина в Архангельскую областьПравительство решило скорректировать его после предложения, прозвучавшего во время визита Владимира Путина в Архангельскую областьСоответствующее постановление уже подписано, сообщили в Министерстве финансов России.