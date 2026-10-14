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Царьград

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В Курганинске на 12-летнего мальчика напали собаки: заведено дело

В Курганинске на 12-летнего мальчика напали собаки: заведено дело

В Курганинске против индивидуальной предпринимательницы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: на организованном ею платном пруду четыре безнадзорные собаки напали на 12-летнего мальчика, причинив ему травмы головы и конечностей.

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