В Курганинске на 12-летнего мальчика напали собаки: заведено дело

В Курганинске против индивидуальной предпринимательницы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: на организованном ею платном пруду четыре безнадзорные собаки напали на 12-летнего мальчика, причинив ему травмы головы и конечностей.
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