Трамп-младший обвинил военных промышленников в разжигании третьей мировой

С резкой критикой в адрес военного промышленного комплекса, обвиняя его в стремлении разжечь глобальный конфликт до прихода его отца к власти, выступил сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший 17 ноября в соцсети Х.
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