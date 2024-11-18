Трамп-младший обвинил военных промышленников в разжигании третьей мировой

С резкой критикой в адрес военного промышленного комплекса, обвиняя его в стремлении разжечь глобальный конфликт до прихода его отца к власти, выступил сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший 17 ноября в соцсети Х.