Kotobukiya показала новые фигурки персонажей Metaphor: ReFantazio Среди многочисленных ан...

Kotobukiya показала новые фигурки персонажей Metaphor: ReFantazioСреди многочисленных анонсов мероприятия Kotobukiya Collection 2025 — обновление некоторых фигурок Metaphor: ReFantazio Галлики, Джуани и Эйзелин Барчелли Меял Хюлькенберг.
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