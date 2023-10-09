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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Израильский шекель упал до минимума с 2016 года

Израильский шекель на фоне атаки ХАМАС упал до минимума с 2016 года. Банк Израиля объявил, что продаст валюту на $30 млрд, чтобы сдержать волатильность шекеля и обеспечить ликвидность для нормального функционирования рынков.

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