Израильский шекель упал до минимума с 2016 года

Израильский шекель на фоне атаки ХАМАС упал до минимума с 2016 года. Банк Израиля объявил, что продаст валюту на $30 млрд, чтобы сдержать волатильность шекеля и обеспечить ликвидность для нормального функционирования рынков.
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