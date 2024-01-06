3 человека отравились алкоголем в Нижнем Новгороде с начала года

В Нижнем Новгороде в первые дни 2024 года суррогатным алкоголем отравились 3 человека.Обращения по поводу алкогольных отравлений поступили на станцию скорой помощи города непосредственно от самих пострадавших.
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