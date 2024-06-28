Те же яйца, только в профиль: ЕС возвращает пошлины на украинский аграрный экспорт

Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Евросоюз планирует вскоре объявить о возвращении пошлин на яйца и сахар из Украины, чтобы «успокоить» фермеров, которые протестовали в начале нынешнего года в европейских странах.
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