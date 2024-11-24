Берестов: Поддержка футболу теперь будет оказываться из бюджета региона

В ноябре министерство спорта РФ исключило футбол из базовых видов спорта в Орловской области. В связи с этим «Орловские новости» направили запрос на имя главы орловского департамента спорта Алексея Берестова, чтобы понять, что это значит для орловского футбола.
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