Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Разведчик рассказал о жалобах ВСУ и просьбах о помощи из-за российских дронов

Операторы БПЛА ВС России настолько активно работают в зоне боевых действий неподалеку от Старицы в Харьковской области, что командованиие Вооруженных силы Украины (ВСУ) постоянно получает жалобы от бойцов и просьбы прислать подкрепление.

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