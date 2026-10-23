Аудитория предсказуемо поделилась на два лагеря. Два полюса: «Ой, хачунимагу обратно в СССР!» и «падавайдимакратию, сталинзверь».
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Нужны были реформы и реформы такие как в Китае. Наша страна была в лучшем положении по экономическому потенциалу, чем Китай и поэтому легче все осуществилось. К сожалению не было умного человека у руля страны, а те которые были страну увели в пропасть, из которой до сих пор полностью так и не выбрались.
Откровенное предательство высшего руководства самой партии