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Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым на Дальнем Востоке

Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым на Дальнем Востоке

РИАМО - 6 сен. Президент России Владимир Путин во вторник в закрытом режиме проводит совещание, в котором участвуют министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщает Федеральное агентство новостей.

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