Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым на Дальнем Востоке

РИАМО - 6 сен. Президент России Владимир Путин во вторник в закрытом режиме проводит совещание, в котором участвуют министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, сообщает Федеральное агентство новостей.