Командир 60-го гвардейского штурмового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Миф сообщил, что украинские войска перебрасывают под Красноармейск (Покровск) в ДНР элитные подразделения, включая 71-ю егерскую штурмовую бригаду и части спецотряда БПЛА «Птицы Мадьяра».
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