Кто хочет "поджечь" ситуацию в Приднестровье и зачем России гибридная война в Молдове

Великобритания рассматривает возможность "поджога" ситуации в Приднестровье, чтобы отвлечь определённую часть российских войск, воюющих с Украиной, и помочь Киеву, но Молдова надеется на то, что Генштаб украинской армии на это не пойдет.
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