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Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

России пора бить по домам тех генералов и полковников ВСУ, которые отдают преступные приказы и их исполняют, заявил служивший в армии США с 1993 по 2004 год бывший американский майор Станислав Крапивник, который вернулся в Россию, не пожелав участвовать в подготовке к войне со страной, в которой он родился.

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