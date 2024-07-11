Теперь в поездах это делать нельзя: пассажиров РЖД этим летом ожидают изменения Юлия ЧелкановаВ этом году путешествия поездами РЖД станут немного сложнее для пассажиров.
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