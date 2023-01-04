Политический вестник

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  • Анфиса Иванова
    Надо все что будет размещать это ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК нахрен в игнор послать ! больше читать его не буду - не придетс...Пол часа назад Шо...
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    Который раз пытаюсь прочесть новости от этого информера и всякий раз эта желтопрессная хрень, отправляет по ссылкам в...Пол часа назад Шо...

Три условия Победы в 2023 году

Три условия Победы в 2023 году

Сергей Глазьев обращает внимание на то, что затягивание военных действий до следующего года опасно, так как «создает предпосылки для политического кризиса в России и организации революции в 2024-м году во время президентской избирательной кампании».

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