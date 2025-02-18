Мошенники украли $605 тыс. в WETH и 2 NFT из коллекции Doodles

Очередная фишинговая кибератака обернулась серьезными убытками для держателей криптовалют. По информации CertiK Alert, киберпреступники украли 225,08 aEthWETH на сумму $605 тысяч через мошеннические подписи транзакций.
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