Виталий Захарченко: Покушение на Трампа спутало карты киевскому режиму

Главным событием прошедшего дня безусловно стало покушение на Трампа. Как пишут украинские ТГ-каналы, на Банковой царит уныние после неудачной попытки убить Трампа, все прекрасно понимаю, как повлияет это событие на президентскую кампанию в США.