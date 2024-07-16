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Виталий Захарченко: Покушение на Трампа спутало карты киевскому режиму

Виталий Захарченко: Покушение на Трампа спутало карты киевскому режиму

Главным событием прошедшего дня безусловно стало покушение на Трампа. Как пишут украинские ТГ-каналы, на Банковой царит уныние после неудачной попытки убить Трампа, все прекрасно понимаю, как повлияет это событие на президентскую кампанию в США.

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