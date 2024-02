Детали Until Dawn на ПК, тайна The Quarry, актёры в Death Stranding 2, свежий трейлер Banishers… Поя...

Детали Until Dawn на ПК, тайна The Quarry, актёры в Death Stranding 2, свежий трейлер Banishers…Появились подробности обновлённой версии Until Dawn, которая выйдет на ПК и PS5; оказывается, что Until Dawn 2 всё же вышла, и это The Quarry; Devolver Digital анонсировала тактическую Children of the Sun с пулей в главной роли; создатели Alone in the Dark выкатили свежий обзорный трейлер игры; также поступили и авторы Banishers: Ghosts of New Eden; в Сети появились постеры с персонажами источник.